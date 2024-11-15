Hyundai, otomobillerinde fiziksel düğmeleri geri getiriyor

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Otomobil dünyasında son yıllarda dokunmatik ekranlar giderek yaygınlaştı. Ancak Hyundai, bu trendden geri adım atarak yeni modellerinde fiziksel düğmelere geri dönme kararı aldı.

Şirket, yaptığı araştırmalarda sürücülerin dokunmatik ekranları kullanırken zorlandığını ve bunun güvenlik riskleri oluşturduğunu tespit etti.

DOKUNMATİK EKRANLAR MI, FİZİKSEL DÜĞMELER Mİ

Yeni arabaların içlerindeki ekranlar, her zamankinden daha büyük ve daha gelişmiş özelliklere sahip.

Ancak bu ekranların kullanımı, özellikle sürüş sırasında, bazı zorluklar ortaya çıkarabiliyor.

Hyundai Design North America (HDNA) tarafından yapılan odak grup çalışmaları, sürücülerin iklim kontrolü veya ses ayarları gibi sık kullanılan özelliklere erişmek için dokunmatik ekranlardaki menülerde gezinirken zorlandığını ve bu durumun dikkat dağıtıcı olduğunu ortaya koydu.

EURO NCAP'TEN DESTEK

Hyundai'nin bu kararını destekleyen bir diğer önemli faktör ise Euro NCAP'in yeni güvenlik standartları.

Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı (Euro NCAP), 2026 yılından itibaren otomobil üreticilerinin beş yıldızlı güvenlik derecesi alabilmeleri için belirli işlevler için fiziksel düğmeler kullanmalarını zorunlu hale getirecek.

HYUNDAI'DEN YENİ IONIQ 5'TE FİZİKSEL DÜĞMELER GERİ GELDİ

Hyundai, bu doğrultuda ilk adımı yenilenen Ioniq 5 modeliyle attı. Araçta, yeniden tasarlanmış bir HVAC kontrol paneli bulunuyor. Şirket, gelecekteki modellerinde de daha fazla fiziksel düğme kullanmayı planlıyor.

Öte yandan Hyundai, tamamen dokunmatik ekranlardan vazgeçmiyor. Şirket, aynı zamanda aracın tüm ön camını kaplayan ve büyük ölçüde ses kontrolleriyle çalışan daha gelişmiş ekranlar üzerinde de çalışıyor.