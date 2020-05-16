Hyundai'nin elektrikli araç için öncelikli hedefi üst segment

Hyundai, tüm otomobil modellerini elektriklendirmek istese de öncelikli olarak üst segment araçlar hedeflendi.

Elektrikli otomobil pazarının gün geçtikçe ilgi görmesi, birçok dev markanın kendi elektrikli otomobillerini piyasaya sürmesini sağlıyor. Bunlardan biri olan Hyundai, gelecekteki elektriklenme planlarına dair bazı açıklamalarda nulundu.

Hyundai’nin popüler hatchback modeli i10’un elektrikli bir versiyonunun planlanıp planlanmadığı uzun zamandır merak ediliyordu.

Autoweek ile konuşan markanın ürün müdürü Raf Van Nuffel, elektrikli i10 konusuna açıklık getirirken, bazı önemli açıklamalarda bulundu.

ÖNCELİKLİ HEDEF ÜST SEGMENT

Nuffel, şirketin baştan aşağı tüm modellerini elektriklendirmek istediğini söylese de asıl kazancın üst segmentlerde olduğuna inandıklarını açıkladı.

Yönetici, “Elektriklenmede Hyundai’nin belirli bir prensibi var. İnovasyonlarımızı yukarı segmentten aşağıya ilerleyerek uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Nuffel’in açıklamalarından, i10’un elektrikli versiyonunun yakın gelecekte sunulmayacağı da ortaya çıkmış oldu.

Sınırsız kaynaklarının olmadığını ve bu nedenle bu şekilde ilerlemek zorunda olduklarını dile getiren Nuffel, ilk olarak rekabetçi segmentte olan büyük modelleri elektriklendireceklerini vurguladı.



