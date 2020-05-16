Hyundai'nin pick-up modeli Santa Cruz böyle görünecek

Hyundai'nin yıl sonuna doğru tanıtacağı pick-up modeli Santa Cruz'un dijital görselleri oluşturuldu.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin yıl sonuna doğru tanıtacağı pick-up modeli Santa Cruz'un, geçtiğimiz günlerde casus fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Otomobil tasarımlarıyla tanınan Kolesa.ru adlı internet sitesi, casus fotoğraflardan yola çıkarak aracın görünümünü dijital ortamda yeniden oluşturdu.

Tamponları, kapıları ve daha birçok parçasını yeniden oluşturan Kolesa, aracı üretime hazır bir şekilde oluşturmayı başardı.





ÜRETİMİ YIL BAŞINDA YAPILABİLİR

Hyundai'nin pick-up modeli Santa Cruz, her ne kadar yıl sonunda tanıtılacak olsa da asıl üretimin 2021'in ilk aylarında başlaması bekleniyor.

Aracın Avrupa'ya gelip gelmeyeceği ve gelirse hangi motor seçenekleriyle geleceği konusunda da henüz net bir bilgi yok.



