Hyundai'nin pick-up modeli Santa Cruz görüntülendi

Hyundai'nin yıl sonuna doğru tanıtacağı pick-up modeli Santa Cruz'un kamuflajlı halı objektiflere takıldı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin yıl sonuna doğru tanıtacağı pick-up modeli Santa Cruz'un, geçtiğimiz günlerde bilgisayar ortamında oluşturulan tasarım görüntülerini sizlerle paylaşmıştık.

Otomobil tasarımlarıyla tanınan Kolesa.ru adlı internet sitesi, casus fotoğraflardan yola çıkarak aracın görünümünü dijital ortamda yeniden oluşturmuştu.

BU SEFER DE TEST EDİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde bir Santa Cruz prototipi, halka açık yolda ağır kamuflajlı gövdesiyle objektiflere takıldı. Sahte panellerle donatılan pick up modelinin boyutları bir süre daha gizli kalacak gibi görünüyor.

ÜRETİMİ YIL BAŞINDA YAPILABİLİR

Hyundai'nin pick-up modeli Santa Cruz, her ne kadar yıl sonunda tanıtılacak olsa da asıl üretimin 2021'in ilk aylarında başlaması bekleniyor.

Aracın Avrupa'ya gelip gelmeyeceği ve gelirse hangi motor seçenekleriyle geleceği konusunda da henüz net bir bilgi yok.

SANTA CRUZ DİJİTAL GÖRSELLERİ

Casus fotoğraflardan yola çıkarak Santa Cruz modelinin bilgisayar ortamında oluşturulan görüntüleri ise şu şekildeydi: