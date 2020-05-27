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    Hyundai'nin pick-up modeli Santa Cruz görüntülendi

    Hyundai'nin yıl sonuna doğru tanıtacağı pick-up modeli Santa Cruz'un kamuflajlı halı objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 08:51
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    Hyundai'nin pick-up modeli Santa Cruz görüntülendi

    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin yıl sonuna doğru tanıtacağı pick-up modeli Santa Cruz'un, geçtiğimiz günlerde bilgisayar ortamında oluşturulan tasarım görüntülerini sizlerle paylaşmıştık.

    Otomobil tasarımlarıyla tanınan Kolesa.ru adlı internet sitesi, casus fotoğraflardan yola çıkarak aracın görünümünü dijital ortamda yeniden oluşturmuştu.

    BU SEFER DE TEST EDİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

    Geçtiğimiz günlerde bir Santa Cruz prototipi, halka açık yolda ağır kamuflajlı gövdesiyle objektiflere takıldı. Sahte panellerle donatılan pick up modelinin boyutları bir süre daha gizli kalacak gibi görünüyor.

    santa cruz

    ÜRETİMİ YIL BAŞINDA YAPILABİLİR

    Hyundai'nin pick-up modeli Santa Cruz, her ne kadar yıl sonunda tanıtılacak olsa da asıl üretimin 2021'in ilk aylarında başlaması bekleniyor.

    Aracın Avrupa'ya gelip gelmeyeceği ve gelirse hangi motor seçenekleriyle geleceği konusunda da henüz net bir bilgi yok.

    santa-crux

    SANTA CRUZ DİJİTAL GÖRSELLERİ

    Casus fotoğraflardan yola çıkarak Santa Cruz modelinin bilgisayar ortamında oluşturulan görüntüleri ise şu şekildeydi:

    kolesa

    hyundai

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