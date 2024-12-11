İkinci el araç fiyatları kasımda yüzde 2,5 arttı

AA & Ensonhaber

İkinci el araç piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. VavaCars tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci el araç fiyatları kasım ayında yüzde 2,5 oranında arttı.

Kasım ayı sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları yıl başından bu yana yüzde 16,3 oranında artış gösterdi.

ENFLASYONLA KIYASLAMA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıl başından kasım ayına kadar enflasyon yüzde 42,9 olarak gerçekleşti. İkinci el araç fiyatlarındaki yüzde 16,3'lük artış, enflasyonun altında kalmış durumda.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç piyasasında talebin güçlü ve fiyatların yüksek olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.

Gözelekli, "Aracını satmak isteyenler, piyasadaki bu olumlu trendden yararlanarak araçlarını yıl içindeki en iyi değer üzerinden satabilir." dedi.

Gözelekli, ikinci el araçların yatırım aracı olarak da değerlendirildiğini ve döviz kurundaki artışa paralel olarak fiyatların yükseldiğini belirtti.