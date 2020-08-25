İkinci el araç satışına ilişkin yeni yönetmelik hakkında tüm detaylar

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik, 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. İşte yeni yönetmelik hakkında tüm detaylar.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil pazarı, yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Salgının etkisini azaltmasıyla yeniden hareketlenen pazar, açıklanan kredi destek paketleriyle daha da canlandı.

Örneğin, temmuz ayında ikinci el otomobillerin fiyatı yüzde 7,5 oranında artarken, yıl başından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 35'e ulaştı.

YENİ YÖNETMELİK DEVREYE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni yönetmeliğe göre kullanılmış otomobil alım satımı yapan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda.

OTO EKSPERTİZDE YENİ ADIMLAR ATILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte araç alım satımının önemli bir halkası olan "oto ekspertiz" konusunda da adımlar atıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ayözger, sektörün kurumsallaşması yolunda uzun zamandır atılan adımlarda sona gelindiğini belirterek, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin, 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almaları gerektiğini anımsattı.

"YETKİ BELGESİ OLMAYAN, BİR YILDA 3 ARAÇ SATABİLECEK"

Yeni düzenlemeyle değişecek konulara değinen Ayözger, "Yetki belgesi olmayan firmalar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek. İkinci el araç satışı yapan işletmeler, satış tarihten önce üç gün içinde ekspertiz raporu almak zorunda olacak.

Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek. Model yılına göre sekiz yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak." ifadelerini kullandı.

"EKSPERTİZ RAPORLARI 5 YIL SAKLANACAK"

Yönetmelikte en önemli detaylardan birinin ise araç alım satımları sonrası gizlenen kusurlara ilişkin yapılan ekspertiz zorunluluğuna yönelik olduğuna belirten Ayözger, "Raporun, satıcı ile ekspertiz işletmesi tarafından en az beş yıl süre ile saklanması da zorunlu olacak." dedi.

"ARAÇLAR GARANTİ ALTINA ALINACAK"

Garanti kapsamına giren konular ile ilgili açıklamada da bulunan Ayözger, "Ticareti yapılan ikinci el otomobil, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek." ifadelerini kullandı.

Ayözger garanti kapsamı dışında yer alan hususlarla ilgili ise "Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarı bildiği halde mevcut aracı alan kişiler bu garanti sisteminden faydalanamayacak. Bununla birlikte satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlarda garanti kapsamında bulunmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yönetmelik ile birlikte, özellikle ikinci el pazarında yapılan yasa dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve daha güvenli bir ortam yaratılması planlanıyor.