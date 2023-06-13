İkinci el elektrikli otomobil fiyatları düşmeye başladı Auto Trader’ın fiyat endeksinden alınan verilere göre, ikinci el elektrikli otomobil fiyatlarında düşüş var.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler olsa da ekonomik sorunlar nedeniyle fiyatlar yükseliyor.

Auto Trader’ın fiyat endeksinden alınan ve Birleşik Krallık'ta geçerli verilere göre, ikinci el otomobil fiyatları mayıs ayında yüzde 2,8 artış gösterirken, elektrikli araç fiyatları yüzde 18,6 düştü.

Piyasanın öncülerinden olan Model 3’ün sıfır fiyatları yıl başından bu yana ciddi bir şekilde düştü. Bu durum diğer markaların ikinci el araç fiyatlarına da doğrudan etki etti.

Fiyatlar düşmeye devam edecek

Elektrikli otomobil pazarının büyümesi ve zaman geçtiktçe ikinci el fiyatlarının düşmeye devam etmesi bekleniyor.