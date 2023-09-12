İkinci el lüks otomobil satışları tamamen durdu İkinci el lüks otomobillerde satışlar tamamen durdu. Galericiler, lüks araca ulaşmanın zorlaştığını belirtirken, 2 milyon TL üzerinde olan araçlara kredinin çıkmadığına vurgu yaptı.

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İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Lüks araç satışlarda ise yaprak kıpırdamıyor. Vatandaşlar daha çok 600 bin ile 700 bin TL arasındaki araçlara yönelmeye başlamış durumda.

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı yaklaşık 4 aydır sabit seyrediyor. Bununla beraber araç satışında düşüşler gözlemleniyor.

Lüks araçlar durma noktasında

Özellikle lüks ikinci el araçların satışları durma noktasına geldi. Galericiler, lüks araca ulaşmanın zorlaştığını belirtirken, 2 milyon TL üzerinde olan araçlara kredinin çıkmadığını söyledi.

İkinci el otomobil piyasasının 4 ay kadar durgun olduğunu belirten galerici Gökhan Ardeşen, şunları söyledi:

Fiyatlarda düşme çok az, artışında olacağını beklemiyoruz. Fiyatı uygun araçlarda satışlar oluyor fakat ikinci el lüks araçlarda satış yok diyebiliriz. Bunun sebebi ise lüks araçlara herkes ulaşamıyor.

"Kredi çıkmıyor"