İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ilk altı aylık döneminde 1 milyonu aşmayı başardı.

AA

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci el oto pazarında satışlar artmaya devam ediyor.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ilk altı aylık döneminde 1 milyon 4 bin 721 oldu.

Fiyatlar yüzde 43 arttı

2. el online pazarında yapılan analize göre, 2023 haziran ayı 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 6 arttığı gözlendi.

İlk 6 ay toplamına bakıldığında, 2. el araç pazarında araç fiyatları ortalama yüzde 43 yükseldi.

En çok dizel satıldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda Haziran 2023'te en yüksek payı 104 bin 111 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 66 bin 504 satışla benzinli ve 4 bin 785 adetle hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin satış adedi 4 bin 271, ikinci el elektrikli otomobil satışları da 1.077 oldu. Haziran 2022'de 329 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.