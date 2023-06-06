İkinci el oto pazarında durgunluk var Samsun'da seçimden sonra hareketlenmesi beklenen ikinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor.

İHA

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde her cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarı, bu hafta sakin günlerinden birini geçirdi.

Araç pazarına gelen alıcılar, ikinci el araçların sıfırdan daha pahalı hale geldiğini söyledi. Araç satıcıları ise işlerin durgun olduğunu, Kurban Bayramı öncesi bir hareketlilik beklediklerini ifade etti.

İkinci el sıfırdan daha pahalı

Araç satıcısı Orhan Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:

Samsun'da her cumartesi günleri kurulan ikinci el otomobil pazarında alıcılar ve satıcılar buluşuyor. En ucuz araba 120 bin TL'den başlıyor. Şu anda sıfır araç sorunu var. Sıfır araç bulunamıyor. Bu nedenle ikinci el, sıfır araçtan daha pahalı.



10 yıldır bu sektördeyim. Hiç böyle bir dönem yaşamadım. İnsanlar aldığını satamaz, sattığını alamaz hale geldi. Gerçek binici yok burada. Herkes birbirine araç alıp satıyor desek yeri var. Ondan dolayı da fiyatlar çıkıyor. Bugün yüzüne bakmadığın araç 200-250 bin bandında satılıyor. Şu anda fiyatlar yukarı çıkıyor ama alıcı yok.

İkinci el otomobil satıcısı Mustafa Ulu ise şöyle konuştu: