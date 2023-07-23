İkinci el oto pazarında en çok satan 10 otomobil 2023 yılında ikinci el otomobil pazarında en çok satan 10 otomobili sizler için listeledik.

Yeni araçlara ulaşımın sorunlu dolduğu 2023 yılı ilk yarısında, daha çok ikinci el otomobiller ilgi gördü. Otomobilin yatırım aracı olmasının da etkisiyle en çok alınıp satılan modeller öne çıktı. 2023 yılında 2. el piyasası, sıfır satışlarında önde giden modellerle benzerlik gösteriyor. Marka bazında Fiat, Renault ve Volkswagen, toplam satışların yüzde 38’ini oluşturdu. ilk 10’da yer alan modeller ise toplam satışların yüzde 44’ünü kapsadı. Gelin hep birlikte, 2023 yılının geride bıraktığımız döneminde, ikinci elde en çok satan 10 otomobile yakından bakalım. 1. Fiat Egea - Yüzde 9 2. Renault Clio - Yüzde 6 3. Renault Megane - Yüzde 5 4. Volkswagen Polo 5. Honda Civic 6. Toyota Corolla 7. Volkswagen Golf 8. Opel Astra 9. Hyundai i20 10. Seat Leon