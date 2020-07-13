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    İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

    Piyasası canlanan ikinci eller için uzmanından çok önemli uyarılar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 14:01
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    İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

    Otomobil piyasası günden güne hareketlenirken, şu sıralar ikinci el olanlar rağbet görüyor.

    Fiyatı ve kullanımı sıfır otomobillere nazaran daha da az cep yakan ikinci elleri alırken, dikkat edilmesi gereken birçok konu var.

    EN ÇOK MERAK EDİLENLER

    Aracın kimden alındığı, fiziki durumu, lastiği, kilometresi…

    İşte bunlar en çok merak edilenler… Konunun uzmanı, o hususları tek tek anlattı.

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