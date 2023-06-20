İkinci el otomobil fiyatları bayram öncesi yine artacak Haziran ayının son haftasına kadar ikinci el araçlarda yüzde 4 ile yüzde 6 bandında bir fiyat artışı bekleniyor.

Otomobil piyasasındaki belirsizlik nedeniyle araçlarını satmak isteyenler bekleyişe geçti. İkinci el otomobile talebin fazla olması nedeniyle fiyatlardaki yükseliş de sürüyor.

Sektör temsilcileri, ikinci el otomobil fiyatlarında artış hızının yavaşladığını belirtirken yüksek talebin devam ettiğini ifade etti.

Yeni bir zam yolda

Sıfır kilometre araç fiyatlarına yüzde 7 ile yüzde 12 bandında zam gelirken bu artışın ikinci el piyasasını da etkilemeye başladığını belirten Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, haziran ayının son haftasına kadar ikinci el araçlarda yüzde 4 ile yüzde 6 bandında bir fiyat artışı beklediklerini söyledi.

Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle ikinci el araç fiyatları da kademeli olarak artıyor. Kurdaki bu yükselişin, araç alım-satım işlemine olabilecek etkilerine dair görüşlerini paylaşan Karakaş, şöyle konuştu: