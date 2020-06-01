İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında yüzde 8 arttı

İkinciyeni’nin hazırladığı analize göre, koronavirüsün etkisiyle martta düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları, nisanın ardından mayıs ayında da yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, mart ayının son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları artmaya devam etti.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ EL PAZARI DARALDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de mart ayında 624 bin 268 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sayı nisan ayında 290 bin 268 adet olarak gerçekleşti.

Nisan ayındaki satış adedi, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 50'ye yakın bir daralma yaşandı.

İkinciyeni’nin hazırladığı analize göre, koronavirüs salgının etkisiyle martta düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları, nisanın ardından mayıs ayında da yükseldi. İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında yüzde 8,36 artış gösterdi.

Mayıs ayındaki fiyat artışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “2019'da yüzde 30 büyüyen ikinci el araç sektörü, koronavirüs salgınından özellikle mart ayından itibaren yüksek düzeyde etkilendi. Mart ayının 15'inden nisan ayı ortasına kadar hem talepte hem de ikinci el fiyatlarında çok sert bir düşüş gördük.

Koronavirüs kaynaklı bu sert talep düşüşü, fiyatları yüzde 10'a yakın düşürdü. Nisan ayı sonuna doğru fiyatlar toparlamaya başladı. Ancak hem talep artışı hem de fiyatlardaki yukarı yönlü sert hareketi mayıs ayında görmeye başladık ve fiyatlar yüzde 8,36 artarak koronavirüs öncesi dönemi yakaladı.” ifadelerini kullandı.