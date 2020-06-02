İkinci el otomobillere talep her geçen gün artıyor

İkinci el otomobillere olan her geçen gün artarken, sıfır otomobil bayilerinin bile arz sorunundan kaynaklı ikinci el satışa döndüğü belirtiliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, mart ayının son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları artmaya devam etti. Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep her geçen gün artıyor.

BAYİLER İKİNCİ ELE YÖNELDİ

Otomerkezi.net’in CEO’su Muhammed Ali Karakaş, artan döviz kurları sebebiyle sıfır kilometre araç satışı yapan bayilerin ikinci ele yöneldiğini belirterek, “Sektör dinamiklerinin değiştiği bu dönemde önüne geçilemez bir dijitalleşme sürecinin içindeyiz. Kurumsal bir çatı altında bütüncül hizmetleri online ortamda vermenin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Geçtiğimiz ay yaptığımız araştırmada, bu zorlu dönemde yüzde 97,5 müşteri memnuniyetine ulaştığımız ortaya çıktı.” dedi.

İkinci el araç parkındaki dengelerin de değişiğini söyleyen Karakaş, 2020’nin ilk 5 ayında A segmentinin yüzde 19,5 oranıyla fiyatta en çok artış yaşayan sınıf olduğunu; 2011, 2012, 2014’ün de fiyatta en çok artış yaşayan model yılları olduğunu söyledi.

EN ÇOK SATANLAR

Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. Buna göre, ikinci elde en çok satan otomobil 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet oldu.

Bu modeli, 2016 model yılına ait Fiat Egea 1.3 MultiJet izlerken, 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI en çok satan üçüncü otomobil oldu.

Renault Symbol’ü sırasıyla; 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT ve 2017 model Renault Megane 1.5 DCI takip etti.