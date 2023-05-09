İkinci elde fiyatlar sıfır otomobil fiyatlarını geçti İkinci el otomobiller, yetkili bayilerin yayınladığı liste fiyatlarından daha yüksek bir fiyatla satılıyor.

İHA

Sıfır otomobillerde yaşanan tedarik sorunu nedeniyle yetkili bayilerde otomobil bulmak oldukça zor.

Liste fiyatı üzerinden otomobil almak isteyenlere aylar sonrasına teslimat günü veriliyor.

Sıfır araçlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci el otomobillere talep arttı. İkinci el otomobil fiyatları da sıfır otomobil fiyatlarını geçti. İkinci el otomobiller, yetkili bayilerin yayınladığı liste fiyatlarından daha yüksek bir fiyatla satılıyor.

"İnsanlar yatırım amaçlı alıyor"

İkinci el otomobil pazarındaki hareketlilik ile ilgili bilgi veren galerici Gökhan Ardeşen, fiyatların yüksek olmasına rağmen talebin fazla olduğunu ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

Otomobil fiyatları yıl başından beri artıyor. Otomobillerin fiyatlarının sürekli artmasından dolayı yatırım amacıyla araç alanlar oluyor. İhtiyaç için değil de yatırım için otomobil alanların talebi de eklenince fiyatlar artıyor. Eskiden yatırım için konut alınırdı şimdi ise konuta göre otomobil daha ulaşılabilir olduğu için yatırım için tercih ediliyor.

Sıfır araçların bayilerde bulunmaması nedeniyle fiyatların arttığına da dikkat çeken Ardeşen, sözlerini şöyle tamamladı: