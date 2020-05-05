İlk çeyrekte en çok tercih edilen otomobil markaları

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen markaları derledik.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizdeki araç sayısı her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan raporlara göre; ocak-mart döneminde 219 bin 747 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 13 bin 956 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 205 bin 791 adet arttı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKA RENAULT OLDU

Kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı incelendiğinde, Renault'nun en çok tercih edilen marka olduğu tespit edildi.

Bu dönemde 23 bin 553 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu markayı 20 bin 453 ile Fiat, 14 bin 495 ile Volkswagen, 9 bin 594 ile Dacia, 9 bin 177 ile Toyota izledi.

En çok tercih edilen marka Renault'da; ocakta 11 bin 102, şubatta 4 bin 994, martta 7 bin 457 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Fiat'ta ise ocakta 12 bin 102, şubatta 3 bin 823, martta 4 bin 516 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti.

Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında trafiğe en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası ise şöyle: