İlk çeyrekte satılan her 7 otomobilden 1’i elektrikli oldu Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde satılan her 7 otomobilden 1’i elektrikli.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi. Birçok marka, kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürerken, bu durum satışlara da yansıdı.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde satılan her 7 otomobilden 1’i elektrikli oldu.

2023'ün ilk çeyreğinde tüm dünyada elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı.

Elektrikli araç satışlarının 2023 yılı sonuna kadar 14,5 milyon adedin üzerine çıkması bekleniyor.

Zirvede Çin var

İlk çeyrekte ABD, Almanya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç pazarı olurken; Çin, yüzde 56’lık pazar payıyla açık ara liderliğini korudu.

İlk üç ayda dünyada en çok elektrikli otomobil satan marka Çinli BYD olurken, Tesla ikinci sırada yer aldı. Dünyada en çok satan elektrikli otomobil ise Tesla Model Y oldu.

2023’ün ilk üç ayında en çok satan 10 elektrikli otomobil:

Tesla Model Y

Tesla Model 3

BYD Song

BYD Yuan Plus

BYD Qin

Wuling Hongguang Mini EV

BYD Dolphin

GAC Aion S

BYD Han

Changan Lumin