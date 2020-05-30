İngiltere, nisan ayında 197 otomobil üretebildi

İngiltere'de nisan ayındaki otomobil üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99.7 azaldı.

Avrupa'da etkili olan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarını kapatmıştı. Ancak bu durum, üreticilerin ciddi şekilde etkilenmesine neden oldu.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), İngiltere’de otomotiv şirketlerinin üretim tesislerini kapatmasıyla, nisan ayında otomobil üretiminin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99,7 seviyesinde azaldığını açıkladı.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA EN DÜŞÜK ÜRETİM

SMMT açıklamasında, İngiltere’de nisan ayında sadece toplam 197 araç üretildiği, böylece 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük araç üretim verisinin kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Araç üretiminin nisan ayında tamamen rafa kalmasının ardından, veriler şaşırtıcı değil. Fakat yine de bu veriler endüstrimizin karşılaştığı zorlukların ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından önemli.” İfadelerini kullandı.