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    İngiltere, otomobil üretiminin başlaması için devreye girdi

    İngiliz hükümeti, üretimin yeniden başlaması için otomobil üreticileriyle anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 10:16
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    İngiltere, otomobil üretiminin başlaması için devreye girdi

    Koronavirüs nedeniyle üretimin durduğu ve satış bayilerinin kapandığı İngiltere'de, hükümet konuya el attı:

    İngiliz hükümeti, otomotiv sektörünün önde gelenleri ile el sıkışmak için bir toplantı düzenledi.

    Toplantı sonucunda, otomobil üreticileri ve hükümet arasında belirli şartlar çerçevesinde bir anlaşmaya varıldı.

    Toplantıda, İngiliz otomotiv sektörünün önde gelen dernekleri de bulunuyordu. Ulusal Distribütörler Derneği ve Otomobil Üreticileri Derneği (NFDA ve SMMT) gibi isimlerin yöneticileri de görüşmede bulunanlar arasındaydı.

    OTOMOBİŞ

    HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPILMIŞTI

    SMMT'nin yöneticisi Mike Hawes, hafta başında yaptığı açıklamada, endüstrinin acil şekilde hükümetin desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı. Hawes, tesislerin hızlı bir şekilde açılmaması halinde problemin büyüyeceğini de duyurmuştu.

    Yeni yapılan anlaşma, İngiltere için oldukça büyük önem taşıyor. Otomotiv sektöründe 500 bin işçiye ev sahipliği yapan ülke, ekonomisinin 200 milyar pound'luk kısmını da bu sektörden elde ediyor.

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