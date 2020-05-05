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- İngiltere, otomobil üretiminin başlaması için devreye girdi
İngiltere, otomobil üretiminin başlaması için devreye girdi
- Haber Merkezi
- 05.05.2020 - 10:16
Koronavirüs nedeniyle üretimin durduğu ve satış bayilerinin kapandığı İngiltere'de, hükümet konuya el attı:
İngiliz hükümeti, otomotiv sektörünün önde gelenleri ile el sıkışmak için bir toplantı düzenledi.
Toplantı sonucunda, otomobil üreticileri ve hükümet arasında belirli şartlar çerçevesinde bir anlaşmaya varıldı.
Toplantıda, İngiliz otomotiv sektörünün önde gelen dernekleri de bulunuyordu. Ulusal Distribütörler Derneği ve Otomobil Üreticileri Derneği (NFDA ve SMMT) gibi isimlerin yöneticileri de görüşmede bulunanlar arasındaydı.
HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPILMIŞTI
SMMT'nin yöneticisi Mike Hawes, hafta başında yaptığı açıklamada, endüstrinin acil şekilde hükümetin desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı. Hawes, tesislerin hızlı bir şekilde açılmaması halinde problemin büyüyeceğini de duyurmuştu.
Yeni yapılan anlaşma, İngiltere için oldukça büyük önem taşıyor. Otomotiv sektöründe 500 bin işçiye ev sahipliği yapan ülke, ekonomisinin 200 milyar pound'luk kısmını da bu sektörden elde ediyor.