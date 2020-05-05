İngiltere, otomobil üretiminin başlaması için devreye girdi

İngiliz hükümeti, üretimin yeniden başlaması için otomobil üreticileriyle anlaştı.

Koronavirüs nedeniyle üretimin durduğu ve satış bayilerinin kapandığı İngiltere'de, hükümet konuya el attı:

İngiliz hükümeti, otomotiv sektörünün önde gelenleri ile el sıkışmak için bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonucunda, otomobil üreticileri ve hükümet arasında belirli şartlar çerçevesinde bir anlaşmaya varıldı.

Toplantıda, İngiliz otomotiv sektörünün önde gelen dernekleri de bulunuyordu. Ulusal Distribütörler Derneği ve Otomobil Üreticileri Derneği (NFDA ve SMMT) gibi isimlerin yöneticileri de görüşmede bulunanlar arasındaydı.