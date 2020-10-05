İngiltere'de otomobil satışları eylülde yüzde 4 düştü

İngiltere'de yeni otomobil satışları, eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4 geriledi. İşte İngiltere'nin otomobil rakamları...

Koronavirüs nedeniyle üretimin durduğu ve satış bayilerinin kapandığı İngiltere'de geçtiğimiz mayıs ayında otomobil üreticileri ve hükümet bir anlaşma imzalamıştı.

Geçtiğimiz aylarda, 1946 yılından bu yana en düşük otomobil satışlarının görüldüğü ülkede, satışlar eylül ayında yüzde 4 geriledi.

Genellikle satışların en yüksek olduğu 2 aydan biri olan eylül ayı verilerine göre, satışların 330 bin adetin altında kalarak son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Topluluğu (SMMT) TSİ 12.00'de nihai rakamları yayınlayacak. Rakamlar açıklandığında içeriğimiz güncellenecek...