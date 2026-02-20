iOS 26.4 ile Apple CarPlay'e yapay zeka desteği geliyor

Daha önce sızdırılan yapay zeka desteği, iOS 26.4 beta 1 sürümüyle resmi olarak CarPlay sistemine entegre edildi.

Apple'ın güncellediği geliştirici kılavuzunda, platforma "ses tabanlı konuşma uygulamaları" adında yepyeni bir kategori eklendiği duyuruldu.

EKRANDA METİN VEYA GÖRSEL YER ALMAYACAK

Şirketin katı güvenlik kuralları gereği, bu yapay zeka uygulamalarının sürüş esnasında ekranda herhangi bir metin veya görsel göstermesi kesinlikle yasaklandı.

Sistemlerin doğrudan ses moduyla çalışması ve sürücülerin taleplerine yalnızca sesli olarak yanıt vermesi isteniyor.

SIRI'NİN YERİNİ ALMAYACAK VE ONAY GEREKTİRECEK

Sistemin çalışabilmesi için Google ve OpenAI gibi şirketlerin uygulamalarını CarPlay uyumlu hale getirmesi ve asistanların araç ekranındaki özel uygulama üzerinden başlatılması gerekiyor.

Öte yandan iOS 26.4 güncellemesinin, yakın gelecekte CarPlay üzerinden video izlenmesini sağlayacak altyapıyı da hazırlamaya başladığı belirtiliyor.