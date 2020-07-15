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    İstanbul’da icradan yarı fiyatına satılık Porsche

    500 bin TL değerindeki Porsche marka otomobil icradan yarı fiyatı olan 250 bin TL’den satışa çıkarılacak.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 11:34
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    İstanbul’da icradan yarı fiyatına satılık Porsche

    500 bin TL değerindeki 35 KG 0949 plakalı 2017 Model Porsche marka Macan model otomobil, icradan yarı fiyatı olan 250 bin TL’den satışa çıkacak.

    Şartnamede aracın, gri renkte ve benzinli olduğu belirtildi.

    23 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.20'de satışa çıkacak olan aracın genel durumunun iyi olduğu da şartnamede yer alırken, hiçbir hasar ve kasko kaydının bulunmadığı aktarıldı.

    “AVANTAJ SAĞLIYOR”

    İcra uzmanı Caner Çakı, satılacak olan araç hakkında bilgiler vererek, “Şartnameye baktığımızda araç ile ilgili ayrıntıları ve detayları görebiliyoruz. Aracın genel durumuna baktığımızda hasar ve kasko kaydının bulunmadığı görünüyor yine şartnamede kaporta durumunun iyi olduğu ifade edilmiş. İhalesi yapılacak olan araçlara bilirkişi tarafından bir değer biçilir ve araçlar bu değerin yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkar. Borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden araç almak, sağladığı avantajlar ile de dikkat çekmektedir. Satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2’nci el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

    İstanbul’da icradan yarı fiyatına satılık Porsche #1

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