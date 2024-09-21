İtalya, Stellantis ve Mercedes'e olan desteğini kesiyor İtalyan hükümeti, Stellantis ve Mercedes-Benz için hazırladığı "batarya tesisi" desteğini kesmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara geçiş hedeflerine rağmen, son dönemde bu araçlara olan talepte önemli bir düşüş gözlemleniyor.

Yükselen enerji fiyatları, ekonomik belirsizlikler ve şarj altyapısındaki eksiklikler, tüketicilerin elektrikli araçlara geçiş kararlarını ertelemelerine neden oluyor.

İTALYA DESTEĞİ KESİYOR

İtalya hükümeti, elektrikli araçlara geçiş sürecinde önemli bir rol oynayan Stellantis ve Mercedes gibi dev otomotiv şirketlerine verdiği mali desteği kesme kararı aldı.

Bu beklenmedik gelişme, Avrupa'da elektrikli araç talebindeki düşüşle ilişkilendiriliyor.

Stellantis ve Mercedes'in ortak girişimi olan Automotive Cells Company (ACC), Avrupa'da toplamda 7 milyar euroluk bir yatırımla üç dev batarya tesisi kurmayı hedefliyordu.

Bu tesislerden biri de İtalya'da yer alacaktı. Ancak İtalyan hükümetinin desteklerini çekmesiyle birlikte, bu projenin geleceği belirsiz hale geldi.

HükÜmetten gelen açıklamaya göre bu yatırım, diğer yeşil enerji projeleri için kullanılacak.