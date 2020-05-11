Japon otomotiv devleri kredi arayışına girdi

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen Japonya merkezli otomotiv devleri, finansman arayışı için bankalarla görüşmeye başladı.

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi fabrikalarındaki üretimi durdurmuş ve satış bayilerini kapatmıştı. Her ne kadar otomotiv devleri için hayat yavaş yavaş normale dönse de geçmiş ayların bilançosu ortaya çıkmaya başladı.

JAPON DEVLERİ KREDİ ARAYIŞINA GİRDİ

Salgının ardından küresel piyasalarda yaşanan talep düşüşünden etkilenen Japon otomobil üreticisi Mazda Motor'un, 2.8 milyar dolarlık kredi için bankalarla görüştüğü öğrenildi.

Mart sonundan bu yana Japonya ve yurt dışındaki üretim hatlarını geçici olarak durduran şirketin, finansman arayışı için hükümete bağlı Japonya Kalkınma Bankası ve Sumitomo Mitsui Bankacılık Grubu ile görüşmelere başladığı belirtildi.

TOYOTA, NISSAN VE MITSUBISHI DE FİNANSMAN ARAYIŞINDA

Japon basınına göre, Toyota Motor'un da yaklaşık 9.3 milyar dolarlık kredi limiti için bankaların kapısını çaldığı öğrenilirken, diğer Japon otomotiv devleri Nissan Motor ve Mitsubishi'nin de finansman arayışında olduğu belirtiliyor.