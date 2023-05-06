Jeep Avenger, 'En İyi Küçük Otomobil' seçildi Jeep Avenger, Autocar tarafından düzenlenen Autocar Ödülleri 2023 kapsamında 'En İyi Küçük Otomobil' ödülüne layık görüldü.

AA

Jeep Avenger, 2023 Avrupa'da Yılın Otomobili de dahil olmak üzere genişleyen uluslararası ödüller koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi

Avenger, Autocar tarafından düzenlenen Autocar Ödülleri 2023 kapsamında 'En İyi Küçük Otomobil' seçildi.

Kompakt boyutları ve teknolojik özellikleriyle Jeep'in tamamen elektrikli araçlar ürün gamına öncülük eden Avenger, deneyimli otomotiv gazetecilerinden tam puan aldı.

Tam bir Jeep olarak tasarlanan ve geliştirilen Avenger, kompakt boyutlarına Jeep DNA'sını taşırken; tasarım, tarz, işlevsellik ve gelişmiş teknolojik niteliklerle müşterilerin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor.

Jeep Avenger teknik detaylar

Avenger, 156 HP'ye karşılık gelen 115 kW güç ve 260 Nm tork üretiyor. Avanger'daki 54 kWh kapasiteli batarya, yüksek enerji yoğunluğu ile nominal ve kullanılabilir enerji arasında mükemmel bir oran sunuyor.

Otomobil, şehir döngüsünde 550 km ve WLTP döngüsünde ise 400 km menzil sağlıyor.

Avenger, 2030 yılında ürün gamı tamamen elektrikli olacak Jeep'in, sıfır emisyonlu lider SUV markası olma yolundaki küresel elektrifikasyon stratejisinin de önemli bir adımını temsil ediyor.

2024 yılına kadar Jeep ürün gamındaki en çok satan model olmasını beklenen Avenger, Türkiye yolları ile eylül ayında buluşacak.