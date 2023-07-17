Kamuflajlı yeni Peugeot 3008 yollara çıktı Peugeot, bu yaz açık yollardaki son geliştirme testleri sırasında herkesi kamuflajlı yeni Peugeot 3008'lerin fotoğraflarını çekmeye çağırdı.

AA

Peugeot açıklamasına göre, marka, tamamen yeni 3008 ile her zamankinden daha fazla yenilik yapmayı planlıyor.

Normal şartlarda gizli şekilde yollara çıkarılan ve görünmemek adına farklı uygulamalarla geliştirmeleri sürdürülen prototipler konusunda Peugeot, yeni 3008’i kamuflajlı da olsa sergiliyor.

Peugeot'dan fotoğraf daveti

Ayrıca şirket, bu yaz açık yollardaki son geliştirme testleri sırasında herkesi kamuflajlı yeni Peugeot 3008'lerin fotoğraflarını çekmeye davet etti.

Bu süre boyunca '#camocatch challenge', bu kamuflajlı Peugeot 3008’lerden birini görme şansına sahip olan herkesi, 15 Ağustos'a kadar fotoğrafını çekmeye (güvenlik kurallarına uygun olarak) ve kişisel sosyal ağlarında paylaşmaya davet ediyor.

Peugeot, dünya prömiyeri ardından yapılacak basın test sürüşlerinde yeni 3008’i denemek üzere özel olarak davet edilecek 6 talihli belirlemek için de başvurular arasından bir çekiliş yapacak.

Peugeot, eylül ayında yeni 3008’in üzerindeki sır perdesini yani kamuflajı kaldıracak.