Kanada'dan Çinli elektrikli araçlar için yeni karar: Yüzde 100 vergi geliyor Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini duyurdu.

Haber Merkezi

7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle Türkiye, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirdi.

Benzer bir kararına altına imza atan Avrupa Birliği ve ABD de Çin'de üretilen araçlara ek vergi kararı almıştı.

BİR EK VERGİ DE KANADA'DAN

ABD ve Avrupa Birliği'nin ardından Kanada da Çinli elektrikli araçlara gümrük vergisi getiriyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Trudeau, Nova Scotia'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'den ithal çelik ve alüminyuma da yüzde 25 vergi uygulanacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar, bilgisayar çipleri ve tıbbi ürünler de dahil olmak üzere birçok ürüne yönelik gümrük vergilerinde yüksek artış yapılacağını açıklamıştı.