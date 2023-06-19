Karsan, Romanya’da toplu taşımayı elektriklendiriyor

Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’nın da ulaşım altyapısının elektriklenmesinde öncü rol oynayan Karsan, geliştirdiği yüksek teknolojili modellerle birçok ülkenin dikkatini çekiyor.
Global bir marka olma yolunda büyük adımlar atan Karsan, çalışmalarının karşılığını Avrupa pazarlarında almaya devam ediyor.
Karsan'a Romanya'da ilgi büyük
Bu kapsamda Karsan, önemli ana pazarlarından biri olan Romanya’da da, art arda kazandığı ihalelerle adından söz ettirmeyi başardı.
Distribütörü Anadolu Automobil Romania (AAR) ile Romanya’da faaliyetlerine devam eden Karsan, 2019’dan bu yana 15 şehirde 180 adetlik elektrikli araç parkına ulaştı.
Kısa süre önce kazanılan Chitila ihalesiyle bu rakam, yıl sonunda 240 araca yükselecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Romanya’nın Karsan için çok kıymetli bir pazar olduğunu belirtti.
Romanya'nın toplu taşımada elektrikli dönüşüme çok hızlı uyum sağlayan bir ülke olduğunu aktaran Baş, şu ifadelere yer verdi:
Biz de bu hıza, 6 metreden 18 metreye kadar tüm boyutlardaki yüksek teknolojili elektrikli ürünlerimizle cevap veriyoruz. Teknolojik dönüşüme hızla ayak uydurma anlamında Karsan markasının dinamizmi ile Romanya’nın dinamiği birbiriyle oldukça örtüşüyor.
Karsan e-JEST, 2020 ve 2021 yıllarının ardından, 2022’de de Avrupa’nın en çok satılan elektrikli minibüsü oldu.
Yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelimiz ise, Avrupa’da 2021 yılında elde ettiği pazar liderliğini 2022 yılında da tekrarlamayı başardı. Karsan, Avrupa’daki büyüme hızı ve satış başarısını Kuzey Amerika pazarında da sergileyecek.