Karsan, Romanya’da toplu taşımayı elektriklendiriyor Romanya’da faaliyetlerine devam eden Karsan'ın 240 aracı toplu taşımada hizmet verecek.

AA

Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’nın da ulaşım altyapısının elektriklenmesinde öncü rol oynayan Karsan, geliştirdiği yüksek teknolojili modellerle birçok ülkenin dikkatini çekiyor.

Global bir marka olma yolunda büyük adımlar atan Karsan, çalışmalarının karşılığını Avrupa pazarlarında almaya devam ediyor.

Karsan'a Romanya'da ilgi büyük

Bu kapsamda Karsan, önemli ana pazarlarından biri olan Romanya’da da, art arda kazandığı ihalelerle adından söz ettirmeyi başardı.

Distribütörü Anadolu Automobil Romania (AAR) ile Romanya’da faaliyetlerine devam eden Karsan, 2019’dan bu yana 15 şehirde 180 adetlik elektrikli araç parkına ulaştı.

Kısa süre önce kazanılan Chitila ihalesiyle bu rakam, yıl sonunda 240 araca yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Romanya’nın Karsan için çok kıymetli bir pazar olduğunu belirtti.

Romanya'nın toplu taşımada elektrikli dönüşüme çok hızlı uyum sağlayan bir ülke olduğunu aktaran Baş, şu ifadelere yer verdi: