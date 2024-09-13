Karsan ve Toyota hidrojenli araçlar için anlaştı Karsan, hidrojenli araçlarını Toyota Motor Europe'un Hidrojen Fuel Cell Module yakıt hücrelerini entegre ederek geliştirecek.

Haber Merkezi

Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Karsan ile Toyota anlaştı

Karsan, Toyota Motor Europe ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Karsan Otomotiv, hidrojenli araçlarını Toyota Motor Europe'un Hidrojen Fuel Cell Module yakıt hücrelerini entegre ederek geliştirecek.

KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz, Toyota Motor Europe ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Karsan Otomotiv, hidrojenli araçlarını Toyota Motor Europe'un Hidrojen Fuel Cell Module yakıt hücrelerini entegre ederek geliştirecek. İlgili sözleşme 27.08.2024 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojenin dönüştürülmesiyle elde edilen enerji kaynağı olarak tanımlanıyor.

Son dönemlerde hidrojen, karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılacak enerji alternatiflerinden biri olarak görülüyor. Hidrojen enerjisi farklı renklerle temsil edilen bir üretim sürecine sahip.

Fosil yakıtlarla üretilen gri hidrojen, yenilenebilir enerji ile elde edilen ise yeşil hidrojen olarak sınıflandırılıyor.