Karşınızda yeni Peugeot E-3008! İlk görseller yayınlandı Peugeot, 'Next Level' sloganıyla üretilecek yeni E-3008’in görsellerini yayınladı. İşte otomobil hakkında bilinen tüm detaylar.

AA

Otomobilde teknoloji ile sürüş keyfini buluşturan marka Peugeot, SUV pazarındaki 'iddialı' oyuncusu 3008 modelini, yenilenen tasarımı ve elektrikli sürüş deneyimiyle satışa sunmaya hazırlanıyor.

Daha önce, Fransız markadaki değişimin bir sonraki adımı olarak paylaşılan yeni Peugeot Panoramik i-CockpitT görsellerinin ardından şimdi de yeni elektrikli fastback SUV olarak tanımlanan yeni PEUGEOT E-3008’in görselleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Fransa’daki ileri teknolojiye sahip Sochaux Fabrikası’nda, “Next Level” (Sonraki Seviye) sloganıyla üretilecek yeni E-3008, göz alıcı tasarımıyla olduğu kadar üstün elektrikli menzili ve performansıyla markanın en popüler modeli olma misyonuna odaklanıyor.

Yeni nesil 3008’de kullanılacak olan yeni nesil Peugeot i-Cockpit, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor gibi duran etkileyici 21 inçlik yüksek çözünürlüklü kavisli panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve i-Toggles düğmelere sahip olacak.

12 Eylül'de tanıtılacak

Peugeot, aracın teknik özellikleriyle ilgili açıklamaları 12 Eylül'deki tanıtım etkinliğine kadar gizli tutuyor.

Peugeot tarafından yapılan eski açıklamalara göre e-3008'de 3 donanım seçeneği bulunacak. Bunlardan muhtemelen en dolusu, 700 kilometre menzil değerine sahip olacak.

İçten yanmalı modelde 1.2 litrelik benzinli motor ile 1.5 litrelik dizel motor seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)