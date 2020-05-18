Kia garanti sürelerini haziran sonuna kadar uzattı

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, garanti sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattığını duyurdu.

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Tofaş ve Audi, 31 mayıs tarihine kadar garanti süresi dolan araçların garantilerini 30 Haziran'a kadar uzattıklaırnı açıklamıştı.

KIA DA GARANTİ SÜRELERİNİ UZATTI

Garanti sürelerini uzatan otomobil üreticilerine Kia da eklendi. Güney Koreli üretici, 1 Şubat ila 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında araçlarının garantisi sona eren kullanıcıların garanti süresini 30 Haziran'a kadar uzattı.

KOŞULLARIN SAĞLANMASI GEREKİYOR

Kullanıcıların garanti sürelerinden yararlanabilmesi için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu kapsamda, binek araçların 5 yıl ve 150 bin km, ticari araçların ise 3 yıl ve 100 bin km şartını sağlaması gerekiyor.

Bu koşulları sağlayan ve garanti belgesinde yer alan şartları yerine getiren kullanıcılar ücretsiz onarım hizmetinden 30 Haziran'a kadar yararlanabilecek.

KIA da bu hamlesiyle diğer birçok otomobil üreticisinin yanına katılarak müşterilerini memnun etmeyi başardı.

