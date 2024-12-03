Lotus, elektrikli spor otomobil projesini erteledi

Haber Merkezi

Lotus, yıl başında gelecek projelerini açıklamış ve bunların başında Emira modelinin yerine geçecek tam elektrikli spor otomobil dikkat çekmişti. Ancak şirket, bu modelin çıkış tarihini erteleme kararı aldı.

EMIRA HİBRİT DESTEĞİ ALABİLİR

Elektrikli spor otomobil projesinin ertelenmesiyle birlikte, Emira modelinin geleceği de merak konusu oldu.

Autocar'a konuşan Lotus Avrupa CEO'su Dan Balmer, Emira'nın hibrit bir versiyonunun mümkün olduğunu söyledi.

Balmer, "Bugünün dünyasında asla asla dememek gerek. Özellikle pazarın talebi ve elimizdeki teknolojiler konusunda açık fikirli olmak zorundayız. Yani hibritleri kesinlikle denklemden çıkarmıyoruz." dedi.

Bu açıklama, Emira'nın hibrit desteği alarak bir süre daha piyasada kalabileceği ihtimalini ortaya koyuyor. Ancak, bu hibrit kurulumun nasıl olacağı henüz net değil.

EMIRA'NIN MOTOR SEÇENEKLERİ

Emira, şu anda iki farklı üreticiden iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. Baz modelde AMG'den gelen 2.0 litrelik turbo benzinli motor kullanılırken, üst versiyonlarda Toyota'dan alınan 3.5 litrelik V6 motor bulunuyor.

Her iki motorun da hibrit versiyonları mevcut, bu nedenle Emira'nın hangi motorla hibrit desteği alacağı merak konusu.

PORSCHE MACAN RAKİBİ DE ERTELENDİ

Lotus, elektrikli spor otomobil projesinin yanı sıra Porsche Macan'a rakip olacak modelini de ertelediğini açıkladı.

Şirketin gelecek planlarında yaptığı bu değişiklikler, otomotiv sektöründeki belirsizliklerin ve değişen tüketici taleplerinin bir yansıması olarak yorumlanabilir.