Makyajlı Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı Hyundai'nin dünya çapında en çok satan modeli Elantra yeni nesliyle Türkiye'de satışa çıktı. İşte yeni Hyundai Elantra Türkiye fiyatı ve özellikleri...

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Hyundai'nin dünya çapında en çok satan modeli Elantra makyajlandı. Şirket, yenilenen modeli ülkemizde satışa çıkardı.

Makyajlı Hyundai Elantra, şık tasarım özellikleri ve ayrıştırıcı görünüşüyle segmentinin en dikkat çekici üyelerinden biri haline geldi.

Sportif çizgilere sahip aracın Türkiye’deki hedefi, sportif ve farklı bir tasarıma sahip sedan araç isteyenlere üst düzey rahatlık sunmak. Bu amaçla hazırlanan otomobilde sert geçişler ve keskin hatlar dikkatlerden kaçmıyor.

Geniş hava girişlerine sahip yeni tampon, krom eklentili ızgara ve yatay olarak karşımıza çıkan projeksiyon tipi LED MFR farlar, otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor.

Motor seçenekleri

Kullanıcısına farklı deneyimler sunabilen otomobil, 123 beygirlik 1.6 litre benzinli atmosferik motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Türkiye’de “Prime” ve “Elite” olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilde LED MFR ön farlar, LED gündüz sürüş lambaları, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, akıllı hız limitleme asistanı, yeni tip anahtar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, Android Auto ve Apple Car Play, C tipi USB bağlantıları, otomatik klima, arka havalandırma, yağmur sensörü, ön çarpışma önleme asistanı, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi, sürücü-yolcu-yan-perde hava yastıkları ve 10.25 inç bilgi ekranı, yenilenen Elantra’nın en önemli donanımlarını oluşturuyor.

Elite donanım paketinde, dur-kalk özellikli akıllı hız sabitleme sistemi, uzunlanmasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, elektronik park freni, kablosuz şarj sistemi, elektrokrom iç dikiz ayna, deri döşeme, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar standart olarak sunulmaktadır. Tam 9 farklı gövde rengiyle gelen yeni Elantra’daki “Ekotronik Gri”, “Meta Mavi” ve “Derin Kırmızı” ise makyajlı modelde ilk kez sunuluyor.

Hyundai Elantra Türkiye fiyatı

1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik - 1.395.000 TL

1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik - 1.580.000 TL