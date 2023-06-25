Makyajlı Peugeot 208 kameralara yakalandı Peugeot 208, çok yakında yenilenerek satışa sunulacak. Otomobilin son hali, kamuflajlı bir şekilde görüntülendi.

2022 yılının Avrupa’da en çok satan otomobili 208, yenilenerek piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde tanıtılması beklenen 208 serisinin elektrikli versiyonu yoğun kamuflaj altında görüntülendi.

Yeni 208'de örgü desenine sahip daha geniş bir ızgara, yeni logo ve pençe şeklindeki gündüz farlarını karşımıza çıkacak.

Motor seçenekleri

99 hp (100 PS) veya 128 hp (130 PS) güç üreten 1.2 litrelik motorlar da dahil olmak üzere benzinli 208’ler de ürün gamında yer almaya devam edecek.

Peugeot, elektrikli modda yarı yarıya çalışabileceğini ve yakıt tüketimini yüzde 15 oranında azaltacağını iddia ettiği yeni 1.2 litrelik hafif hibrit seçeneklerini ise daha sonra tanıtacak.