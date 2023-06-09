Makyajlı Renault Clio Türkiye'de tanıtıldı! İşte özellikleri Bursa’daki OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Renault Clio, yenilenerek eylül ayında satışa sunulacak.

AA

2019 yılında tanıtılan Renault Clio, artık beşinci yaşını doldurmak üzere. Bu nedenle marka, otomobili artık yenilemek için düğmeye bastı. Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasında yer alan Clio yenilendi.

Bursa’daki OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Renault Clio, yenilenerek eylül ayında satışa sunulacak.

Bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio küresel çapta en çok satanlar arasına girdi, Avrupa’da ve Türkiye’de Yılın Otomobili ödüllerini kazandı.

Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye’de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satıldı.

Yeni Renault Clio neler sunuyor

Yeni Clio, sürüşü daha kolay ve güvenli kılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar; Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üçe ayrılıyor.

Aktif acil fren destek sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi ve 360° kamera gibi öne çıkan sistemler yeni Clio'yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor.

Yeni Clio TCe 90 bg benzinli turbo motor ve SCe 65 bg atmosferik motor seçenekleriyle farklı kullanıcı gereksinimlerine en iyi şekilde cevap veriyor.

TCe 90 bg benzinli turbo motor, otomatik vites ile pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlarken, yakıt tüketiminde de sınıfının en iyi değerlerinden birini sunuyor.

Manuel şanzımanla kombine edilen SCe 65 bg atmosferik motor, şehir içi kullanımı için en ideal ekonomik sürüşü sağlıyor.