Mayıs ayında 306 adet Togg satıldı Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un satışları mayıs ayı için 306 adet olarak gerçekleşti.

AA & Ensonhaber

Mayısta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138'e ulaştı. Böylece otomotiv satışlarındaki rekor serisi mayıs ayında da devam etti.

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Mayısta 306 adet Togg satıldı

Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı. Geçen ay Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un satışları mayıs ayı için 306 adet olarak gerçekleşti.