Mayısta en çok satılan otomotiv markaları Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay satışlarda ilk 3'te Fiat, Opel ve Peugeot markaları yer aldı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın mayıs ayında, yüzde 70,9 büyüyerek 111 bin 356 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138’e ulaştı.

En çok satılan markalar

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 18 bin 844 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 671 adetle Opel ve 9 bin 954 satışla Peugeot takip etti.

Renault, 9 bin 553 satışla dördüncü ve Ford 9 bin 253 satışla beşinci sırada yer aldı.

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 13 bin 624 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 798 satışla Opel ve 8 bin 554 satışla Renault izledi.

Volkswagen, 7 bin 512 satışla dördüncü sırada konumlanırken Peugeot, 6 bin 855 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 6 bin 58 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 5 bin 220 satışla Fiat ve 3 bin 99 satışla Peugeot izledi.

Citroen, 2 bin 921 satışla dördüncü ve Opel 1.873 satışla beşinci oldu.