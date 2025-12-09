Mercedes, LG ile 1,4 milyar dolarlık batarya anlaşması imzaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araç pazarındaki iddiasını sürdürmek için kritik bir hamle yaparak Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution ile el sıkıştı.

Taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında Mercedes, gelecekteki araçları için ihtiyaç duyduğu güç ünitelerini LG'den temin edecek.

7 YILLIK KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Mart 2028 ile Haziran 2035 tarihleri arasını kapsayan bu yedi yıllık anlaşmanın, yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde olduğu bildirildi.

LG Energy Solution, bu süreçte Mercedes-Benz'in Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki elektrikli araçları için yüksek voltajlı bataryalar sağlayacak.

YENİ NESİL ARAÇLAR GELİYOR

Mercedes-Benz, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi planladığı 15 yeni veya yenilenmiş elektrikli model ile ürün gamını genişletmeyi hedefliyor.

Şirket, özellikle yeni CLA EV ve EQ Teknolojili GLC gibi modellerde kullanılacak 800 voltluk mimarilerle eski tasarım dilinden uzaklaşarak daha modern platformlara geçiş yapacak.

BATARYA DEVİNİN YÜKSELİŞİ

Bu yıl Mercedes ile ikinci kez masaya oturan LG Energy Solution, otomotiv sektöründeki dev markalarla yaptığı anlaşmalarla dikkat çekiyor.

Koreli üretici, daha önce Tesla ile 4,3 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamış ve General Motors ile yeni nesil hücreler geliştirmek üzere iş birliğine gitmişti.