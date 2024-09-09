Mercedes modellerinde eylül ayına özel kampanyalar Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, yeni otomobil alımlarında eylül ayına özel finansal seçenekler sunuyor.

Haber Merkezi

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, eylül ayında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

GLC 180 modelinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, eylül ayında kurumsal müşteriler 3 milyon 250 bin TL’ye kadar krediye 36 ay vadede yüzde 3,70 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor.

E180 sedan modellerinde kurumsal müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih etmeleri halinde, eylül ayında 4 milyon 150 bin TL’ye kadar krediye 36 ay vadede yüzde 3,75 faiz fırsatından yararlanabiliyor.

MERCEDES VITO

Farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito sahibi olmak için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 4x4 çekiş tipindeki araçlarda 500 bin TL kredi için 5 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından yararlanılabiliyor.

Yüzde 3,29 faiz oranı, Vito 4x4 çekiş tipli modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1 milyon TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerli.

Sprinter, far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile farklılaşıyor. Satın alımlarda Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde 500 bin TL kredi için 5 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

Yüzde 2,89 faiz oranı, Sprinter Tüm modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1 milyon TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerli.