Meta, her şeye rağmen metaverse projesinden vazgeçmiyor

Meta, her şeye rağmen metaverse projesinden vazgeçmiyor

Mark Zuckerberg, milyarlarca dolar kaybetmesine rağmen metaverse projelerinden geri adım atmıyor.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse evrenindeki çalışmalar için oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

Mark Zuckerberg'in serveti eriyor

Meta'nın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklamasının ardından hisseler yüzde 20 düştü. Mark Zuckerberg, bu yıl servetinin yüzde 61'ini kaybetti.

Zuckerberg, şu anda 48,9 milyar dolar servet ile dünyanın en zengin 23'üncü kişisi. Meta CEO'su, 2022'ye 125 milyar dolarlık bir servetle başlamıştı.

Zuckerberg vazgeçmiyor

Meta yatırımcıları, Zuckerberg'in metaverse inadına dair endişelerini sık sık dile getiriyor. Yatırımcılar, metaverse yerine şirketin daha kârlı işlere odaklanmasını istiyor. Ancak Meta CEO'sunun vazgeçmeye niyeti yok.

Meta'nın Reality Labs CTO'su Andrew Bosworth, Meta’nın bu teknolojiye olan güveninin halen daha sürdüğünü belirtti.

Meta, 2023'te toplam harcamalarının yüzde 20'sini metaverse projeleri için kurulan Reality Labs'e yatırmayı planlıyor. Meta, çekilen bu zorlukların şirketin geleceğini daha iyi yapacağına inanıyor.

Öte yandan Meta, basın açıklamasında metaverse biriminin 2023'te para kaybetmeye devam etmesini beklediğini bildirmişti.