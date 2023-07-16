MG4 Electric XPOWER son çeyrekte Türkyie'de MG (Morris Garages), tamamen elektrikli hatchback modeli MG4’ün XPOWER isimli yüksek performanslı versiyonunu ülkemize getirecek.

Ülkemizde elektrikli araçların toplam satışlardaki payı henüz çok düşük olsa da yeni modeller gelmeye devam ediyor.

MG markası, yeni MG4 Electric modelini 2023'ün ilk çeyreğinde ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Elektrikli MG4'ün performans versiyonu geliyor. MG (Morris Garages), tamamen elektrikli hatchback modeli MG4’ün XPOWER isimli yüksek performanslı versiyonunu seri üretime alacağını açıkladı.

Teknik detaylar

320 kW (435 HP) maksimum güç ve 600 Nm maksimum tork üreten çift elektrikli motoruyla bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim MG otomobili unvanını almaya hazırlanan yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

MG4’ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 Electric XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip.

Yeni model, 2023’ün son çeyreğinden itibaren Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.