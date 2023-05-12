Nisan ayında Çin'de en çok satılan otomobiller Nisan ayında Çin pazarında en çok satılan otomobiller belli oldu. İşte zirvedeki otomobil modelleri.

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Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, Çin pazarına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Örneğin Tesla, geçtiğimiz yıllarda Çin'de fabrika kurarak üretime başlamıştı.

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, nisan ayında 1,65 milyon araç satışı gerçekleştirildi. Bu da bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış anlamına geliyor.

Nisan ayında 370 bin adet yüzde 100 elektrikli araç ve 157 bin adet şarj edilebilir hibrit araç satıldı.

Çin'de en çok satan markalar

Çinli BYD'nin kendi ülkesindeki liderliği sürüyor. 183 binden fazla araç satan markanın payı yüzde 11,26 olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada yer alan Volkswagen ise yüzde 10,69 paya sahip. Bu iki markayı sırasıyla Toyota, Honda ve Changan takip ediyor.

1. BYD 183.534

2. Volkswagen 174.214

3. Toyota 148.307

4. Honda 94.617

5. Changan 76.458

6. Wuling 64.893

7. Geely 60.108

8. BMW 53.207

9. Nissan 51.103

10. Benz 49.500

En çok satan modeller

1. BYD Qin Plus 39.951

2. BYD Dolphin 29.961

3. BYD Yuan Plus 28.931

4. Tesla Model Y 26.760

5. Volkswagen Lavida 26.536

6. Nissan Sylphy 25.847

7. Honda Accord 25.590

8. BYD Song Plus 24.580

9. Aion Y 21.065

10. Changan CS75 Plus 20.721