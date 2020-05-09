Nisan ayında ülkemizde hiç otomobil satamayan 4 marka

Türkiye otomotiv pazarında nisan ayında hiç otomobil satamayan üreticiler belli oldu.

Koronavirüs nedeniyle otomobil üretiminin durması ve bayilerin kapanması, satışları da bir hayli azalttı.

Ülkemizde ise salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği nisan ayında bazı otomobil üreticileri hiç satış gerçekleştiremezken, bazıları ise yalnızca 1 adet araç satabildi.





NİSAN AYI VERİLERİ

Türkiye'de yalnızca nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 60,9 azaldı.

Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 57,1 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre 72,4 azalış gösterdi.





NİSAN AYINDA EN ÇOK SATANLAR

Koronavirüs salgınının büyük oranda etkilediği otomotiv satışlarında binek ve hafif ticari toplamında nisan ayının lideri 3 bin 960 adetle Fransız Peugeot oldu. Ardından 3 bin 762 adetle Fiat ve 3 bin 109 adetle de Renault sıralandı.



Volkswagen 2 bin 587 adetle dördüncü sırada yer alırken, Ford, 2 bin 339 adetle beşinci sırada kendine yer buldu.

4 MARKA SIFIR ÇEKTİ

Nisan ayında, Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari ve Infiniti markaları tek bir araç bile satamadı.

8 marka ise 10 adedin altında satış yaptı. Lexus marka 7 adet, Mazda ve Jaguar 6 adet, Karsan 4 adet, Bentley ve Smart 3 adet, Lamborghini ve Maserati de birer adet otomobil satabildi.

