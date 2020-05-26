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    Nissan, 20 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

    Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan Nissan, 20 bindenden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2020 - 08:58
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    Nissan, 20 binden fazla kişiyi işten çıkaracak

    Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, yeniden eski günlerine geri dönebilmek için bazı planlamalar yapıyor.

    Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Volkswagen'in maliyet azaltım programı çerçevesinde 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkaracağından bahsetmiştik.

    nissan

    NISSAN DA 20 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

    Japon otomotiv devi Nissan, krizden çıkış yolu arıyor. Buna göre yeniden yapılanmaya gideceği öğrenilen şirketin dünya genelinde 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde.

    Şirlket, ayrıca Endonezya ve diğer bazı pazarlardaki fabrika kapatma planlarını gündeme alabileceği ifade ediliyor.

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