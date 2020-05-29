Nissan iki fabrikasını kalıcı olarak kapatacak

Nissan iki fabrikasını kalıcı olarak kapatacak

Nissan, Endonozya ve İspanya'daki fabrikalarını tamamen kapatma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizdeki ve dünyadaki birçok otomobil üreticisi, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Salgının etkileri yavaş yavaş kaybolurken, bazı üreticiler ciddi kararlar vermek zorunda.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Japon otomotiv üreticisi Nissan, İspanya'nın Barselona kentindeki fabrikasını temelli olarak kapatıyor.

YAKLAŞIK 3 BİN ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, fabrikanın kapanması ile 2 bin 800 çalışanın işsiz kalacağı kaydedildi.

İspanya Sanayi Bakan Raul Blanco, kapanacağı belirtilen fabrikaya yeni yatırım yapmanın, kapatmadan çok daha az maliyetli olacağını söylemişti.

Blanco, kapatma maliyetinin 1 milyar euroyu bulacağını, üretimin verimli bir şekilde devamı için ise 300 milyon euronun yeterli olacağını savunmuştu.

ÜRETİM FRANSA'YA KAYACAK

Nissan'ın Barselona tesisinde hafif ticari araç üretimi gerçekleşiyor. Tesisin kapanması ile birlikte, buradaki üretimin Fransa'ya kaydırılacağı belirtiliyor.

ENDONEZYA'DAKİ FABRİKA DA KAPANIYOR

İspanya fabrikası ile birlikte Endonezya fabrikasını da kapatacaklarını açıklayan Nissan CEO'su Makoto Uchida, buradaki üretimin de Tayland'a kaydırılacağını duyurdu.

Uchida, Nissan'ın global üretim adetlerinde yüzde 20'lik kesintiye gideceklerinin de bilgisi verdi.

Nissan, mart ayında sona eren mali yılda, 6.2 milyar dolarlık zarar açıklamıştı. Japon marka, bir önceki mali yılı ise 3 milyar dolarlık kâr ile kapatmıştı.