Nissan modellerinde mayıs ayı kampanyaları Nissan, mayıs ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Otomobil üreticisi Nissan, tıpkı diğer markalar gibi nisan ayında çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Kişiye özel ödeme planı, minimum formalite ve sürekli değişkenlik gösteren pazar koşullarında sonuç odaklı hizmet anlayışıyla oluşturulan kampanya ile Nissan Türkiye müşterilerine kolaylık sağlıyor.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai hafif hibrit ve e-POWER versiyonlarda 240 bin lira, 12 ay ödeme planı ve yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Nissan Juke

Nissan Juke Benzinli versiyon için 120 bin lira, 12 ay ödeme planı ve yüzde 0,99 faiz seçeneği hayata geçirildi.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail hafif hibrit versiyon için ise 320 bin lira, 12 ay ödeme planı ve yüzde 0,99 faiz imkanıyla Nissan sahibi olmak isteyenlere sunuluyor.