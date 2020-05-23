Nissan, Renault Captur ve Kadjar modellerini üretecek

Yeni gelen bilgilere göre Nissan, Renault'nun Captur ve Kadjar modellerini İngiltere'deki fabrikasında üretime sokacak.

Renault ve Nissan arasındaki yakınlık artık herkes tarafından biliniyor. Özellikle iki şirket arasında yapılan otomobil paylaşımları da geçmişte oldukça ön plana çıktı.

Örneğin Renault Koleos ile Nissan X-Trail, yeni jenerasyon Renault Clio ile Nissan Micra ilk etapta akıllara gelen aynı altyapıya sahip modeller. Ayrıca bu otomobillerin motor ve şanzıman paylaşımları da mevcut.

CAPTUR VE KADJAR MODELLERİNİ NISSAN ÜRETECEK

Nissan ve Renault arasındaki yeni ortaklığın Renault Captur ve Kadjar modelleri olduğu söyleniyor. Zaten Juke ve Qashqai modelleriyle motor, şanzıman ve altyapı paylaşımında bulunan bu modeller, artık Nissan çatısı altında üretilecek.

Nissan, Barselona’daki van ve pikap model araçlarının üretimini gerçekleştirdiği fabrikasını kapattı. Böylece Navara modelinin üretimini Güney Afrika’daki tesise kaydıran marka, van araçlarını da Renault’un Fransa’da bulunan Maubeuge tesisinde yapacak.

Fransız marka Renault ise Kadjar üretimini İspanya’da yer alan Palencia tesisinde, Captur’un ise yine İspanya’da yer alan Valladolid tesisinde gerçekleştiriyor.

Ancak bu modeller, gelecekte Nissan'ın İngiltere'deki fabrikasında üretilecek.



