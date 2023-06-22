Çinli elektrikli otomobil markası HiPhi, Avrupa'ya geldi: İşte fiyatlar 2019 yılında kurulan HiPhi, çok yeni bir marka olmasına rağmen otomobillerini Avrupa'da satışa çıkarma kararı aldı.

Son zamanlarda birçok Çinli otomobil üreticisi Avrupa pazarına girmeye başladı. Son olarak 2019 yılında kurulan HiPhi, çok yeni bir marka olmasına rağmen Avrupa'ya geldi.

HiPhi Z ve HiPhi X gibi özellikle genç müşteri kitlesini hedef alan elektrikli modelleriyle dikkat çeken markanın Avrupa fiyatları da belli oldu.

HiPhi X, isim olarak da benzerlik gösterdiği Tesla Model X'e rakip olacak. Çinli markanın elektrikli SUV modeli, yarısı yukarıya diğer yarısı da geriye doğru açılan arka kapılarıyla otomotiv dünyasındaki en ilginç seri üretim araçlardan biri.

Dört kapılı coupe formundaki HiPhi Z ise Tesla Model S ve Porsche Taycan gibi modellerle rekabet etmeyi amaçlıyor.

Fiyatlar

HiPhi X'in altı koltuklu versiyonu 109 bin euro, dört koltuklu lüks versiyonun fiyatı ise 123 bin euro olarak açıklandı. Karşılaştırma olarak Tesla Model X'in beş koltuklu versiyonu 113 bin euro fiyata sahip.

HiPhi Z elektrikli sedanın fiyatları da koltuk sayısına göre değişiyor. Aracın beş koltuklu versiyonu 105 bin euro fiyat etiketine sahip. Dört koltuklu versiyon için 2 bin euro fark ödemek gerekiyor.

Marka, 2027 yılına kadar tüm önde gelen Avrupa ülkelerinde varlık göstermeyi hedefliyor.