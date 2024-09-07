Norveç'ten yeni rekor: Elektrikli araçların payı yüzde 94'e ulaştı Norveç'te ağustos ayında satılan elektrikli araçların oranı yüzde 94'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Haber Merkezi

Son zamanlarda başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde elektrikli araç satışlarında düşüş yaşanıyor.

Bununla birlikte birçok marka, gelecekte elektrikli araç üretim ve satış hedeflerini düşürmeye başladı.

Norveç ise elektrikli araçlar söz konusu olduğunda dünyanın geri kalanından farklı düşünüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YENİ REKOR KIRDI

Ağustos ayında yapılan satışlarda, Norveç'te satılan araçların yüzde 94'ü elektrikli oldu. Bu oran, elektrikli araçların popülaritesinin ne kadar hızla arttığını gösteren çarpıcı bir veri.

Ağustos ayında ülke genelinde 11 bin 114 adet araç tescil edildi ve bunun 10 bin 480 adedini tamamen elektrikli araçlar oluşturdu.

Yıl başından beri satılan toplam 78 bin 832 adet araçtan 68 bin 435 adetini elektrikli modeller oluşturdu ve elektriklilerin payı yüzde 87 olarak kayıtlara geçti.

Tesla Model Y, geçen ay ülkede 2 bin 107 adet satılarak en çok satan araç oldu ve yüzde 19 pay elde etti.

İkinci sırada, yüzde 8.4 pazar payıyla Volvo EX30yer aldı. Üçüncü ve dördüncü sırada ise Skoda Enyaq ve Volkswagen ID.4 kendine yer buldu.

NORVEÇ NEDEN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA LİDER

Elektrikli otomobillerin Norveç'te bu kadar popüler olmasının sebebi ülkenin sağladığı teşvikler.

Elektrikli araç satın alanlar veya kiralayanlar da emisyon vergilerinden ve diğer vergilerden muaf tutuluyor.

Ayrıca elektrikli otomobil sahipleri, yol vergileri ve geçiş ücretlerinde diğer araçlardan yüzde 50 daha az para ödüyor.